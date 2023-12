Chi è Caroline Knight | la love story col contadino peruviano è avventurosa | ma è finita

Leggi su cultweb

(Di giovedì 7 dicembre 2023), classe 1999, è un’insegnante di yoga e imprenditrice inglese dalla storia curiosa, perché si è innamorata di unche ha conosciuto in circostanze avventurose, e ha vissuto e lavorato con lui per un po’ di tempo, nella giungla. Dopo essere rimasta bloccata in Perù, nel bel mezzo della pandemia,si innamora di Rómulo Román Roque, unspecializzato nella raccolta del cacao, e ha deciso di restare vivere lì, in un villaggio senza acqua potabile, a circa due ore di macchina dalla prima città disponibile, Puerto Maldonado. Oggi i due non stanno più insieme e non è chiaro sesia ancora in America Latina. A quanto pare, però, gestisce ugualmente la piccola azienda produttrice di cacao, il cui business ha lanciato ...