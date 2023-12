“Che spettacolo il festival!” | speciale dicembre e Santa Lucia per famiglie

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Come ogni anno, Bergamo si prepara ad accogliere lapiù amata dai bambini, con un ricco palinsesto di eventi proposti da istituzioni e dalle associazioni culturali, che ci accompagneranno ad entrare pienamente nell’atmosfera delle Feste. Grazie a Cheil, la programmazione family friendly dedicata alle giovani generazioni all’interno del palinsesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, questo mese sarà particolarmente. “In tutti questi anni, l’Amministrazione ha sempre valorizzato le ricorrenze più significative per la città attraverso la realizzazione di iniziative culturali dedicate. A, che riguarda una tradizione molto sentita in particolare dai bambini, abbiamo rivolto ogni anno uno sguardo attento a creare occasioni ...