Centri antiviolenza | le destre in Lombardia bloccano altri fondi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre, in un report, Regioneaveva reso noto i dati del fenomeno in regione: in quattro mesi, da marzo a giugno di quest’anno, agli operatori del 112 insono arrivate 1.860 richieste d’aiuto per episodi di violenza di genere, una media di 15 telefonate al giorno. “Dati devastanti, che dobbiamo non dico ridurre, ma eliminare”, aveva commentato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. Nel giorno dei funerali di Giulia bocciata inla mozione del Centrosinistra per raddoppiare le risorse destinate aiCome spesso accade al Pirellone, però, alle parole non seguono i fatti. Martedì, proprio nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza ...