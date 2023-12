Celestini in concerto | due domeniche tra voci e strumenti nell’antica chiesa di S Nicolò

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Bergamo. In un connubio perfetto di bellezza sonora e fascino architettonico, l’anticadi Sanaiin Bergamo, di proprietà delle Suore Sacramentine, sarà teatro di due eventi concertistici programmati tra dicembre 2023 e gennaio 2024, sostenuti grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Domenica 10 dicembre, alle 16, si potrà assistere alla dodicesima edizione di “Cara Santa Lucia…”, reading musicale e letterario di beneficenza che avrà per protagonista “Il Sottobosco”, formazione strumentale eterogenea (2 flauti dolci, flauto traverso, oboe, fagotto, chitarra, violoncello e percussioni) nata quarant’anni fa grazie all’intuizione di Alberto Bonacina e impegnata in un programma vario e colorato (presente anche l’immancabile Santa Lucia di Cottrau, in un nuovo arrangiamento firmato da Ugo Gelmi) pensato ...