Altre News in Rete:

Celebriamo la Magia della Natività: L'Importanza del Presepe e della Rievocazione della Storia di Natale a Sansepolcro

Il Borgo del Natale dedica un ampio spazio all'arte presepiale grazie all'impegno di diverse associazioni che hanno saputo ricreare la natività in varie rappresentazioni

Celebriamo la Magia della Natività: L'Importanza del Presepe e della Rievocazione della Storia di Natale a Sansepolcro LA NAZIONE

Il Natale magico è solidale Vita

A Guardiagrele si celebra "La magia del Natale": il programma completo

Con l'accensione dell'albero di Natale in programma giovedì 7 dicembre, alle 17.30, in piazza Santa Maria Maggiore, iniziano gli eventi per le festività natalizie a Guardiagrele. Un programma ...

L'agenda del Ponte dell'Immacolata: guida agli appuntamenti tra mercatini, gastronomia, spettacolo e piste di pattinaggio

La Capitale è entrata nello spirito natalizio. Dal centro storico alle periferie fioccano eventi e iniziative a tema, fra tradizione, divertimento, lusso e gastronomia ...