“C’è una comunicazione per Mirko e Perla” Grande Fratello | loro scioccati | lui soprattutto

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La situazione della coppia scoppiata durante l’ultima edizione di Temptation Island sta precipitando ed a vista d’occhio. I Perletti ormai tifano solamente perVatiero, che ha tirato l’ennesima stoccata all’ex al2023. Neanche laimportante riguardante lei eBrunetti è servita. Sembra ci siano sempre meno speranze di riparare la situazione per l’imprenditore reatino, sempre che lui ne abbia voglia visto l’interesse dimostrato per Greta Rossetti dopo il suo ingresso al2023. Per questoVatiero si è ritratta, il messaggio per l’ex coppia sembra aver peggiorato il tutto., brutta sorpresa pere ...