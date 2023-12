Catania | progetto ‘Green Village’ | gli studenti imparano a differenziare i rifiuti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 Entra nel vivo ilGreen Village, percorso ludico-educativo finalizzato a sviluppare, nei bambini, la cultura della raccolta differenziata deie del rispetto dell’ambiente, con due sessioni svolte, presso l’Istituto comprensivo “Grazia Deledda” di piazza Montessori, dal consorzio Gema, con il patrocinio dell’Assessorato Politiche per l’Ambiente guidato dall’Assessore Salvo Tomarchio. Grazie al percorso progettuale, sono state implementate innovative tecniche di puericultura infantile basate su attività pratica e interattiva di laboratorio, tramite cui i bambini si sono impegnati nel riuso di materiali provenienti dal riciclaggio della raccolta differenziata dei. Per gli allievi della scuola primaria si sono affrontati percorsi multimediali sul riciclaggio e la rigenerazione ...

