Caso Apostolico | Nordio | «Nessun dossier su di lei»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il ministro della Giustizia Carloassolve Matteo Salvini: sulla giudice di Catania Iolandanon è stato fatto alcunaggio, le immagini che la ritraevano alla manifestazione davanti alla first appeared on il manifesto.

Altre News in Rete:

Caso Apostolico, Nordio "assolve" Salvini e la magistrata, ma annuncia la stretta sulla vita privata delle toghe

ROMA " Matteo Salvini "innocente" per i video contro la giudice Iolanda. Erano pubblici. Nessuna "colpa" per la magistrata e neppure per il suo compagno nella vita. Però il Guardasigilli Carlo Nordio conclude l'indagine sulla giudice, che è anche per lui del ...

Caso Apostolico, Nordio “assolve” Salvini e la magistrata, ma annuncia la stretta sulla vita privata delle to… la Repubblica

Ministro Nordio chiude caso Apostolico e assolve Salvini, ma non spiega dove ha preso video della giudice Fanpage.it

Ministro Nordio chiude caso Apostolico e assolve Salvini, ma non spiega dove ha preso video della giudice

Il ministro Nordio ha fatto sapere che il suo ministero ha indagato sui video della giudice Iolanda Apostolico che la Lega ha condiviso a ottobre, e ...

Caso Apostolico, Nordio riesuma il bavaglio di Berlusconi: “Sanzioni ai magistrati che non appaiono indipendenti nella vita privata”

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...