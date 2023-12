Carta d’identità elettronica a Roma | tornano gli open day sabato 9 e domenica 10 dicembre | come prenotarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 dicembre 2023)9 e10è in programma aun nuovoDay CIE che prevede l’apertura straordinaria del nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52 e dei tre ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune., nuovoDay per fare il documento in 9 Municipi didayPer poter richiedere lain occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile giovedì 7a partire dalle ore 9 ...