Carrello tricolore sospeso | polemica sui risultati | dove trovare gli ultimi sconti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ilvolge al termine. L’iniziativa del cosiddetto “Trimestre anti-inflazione” è coincisa con glitre mesi dell’anno e il governo non intende rinnovarla, come già annunciato a suo tempo. Lo stop è previsto per il 31 dicembre 2023. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy di Adolfo Urso aveva attuato l’iniziativa per portare una serie di prodotti scontati sugli scaffali dei supermercati. Stop al“Era una misura straordinaria. Il nostro obiettivo era contenere l’aumento dei prezzi e l’abbiamo raggiunto. L’inflazione è allo 0,8% lo scorso anno era l’11,8% e siamo per la prima volta sotto la media dell’Unione Europea e sotto il tasso di inflazione di Germania, Francia e Spagna”, rivendica il ministro Urso. “Facciamo meglio degli altri. Il nostro obiettivo ...