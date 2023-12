Altre News in Rete:

Carragher polemico su Guardiola: 'Anch'io avrei vinto in queste condizioni'

Queste sono state infatti riprese dain questo modo: "Penso che anch'io avrei vinto il campionato in questo modo. Solo che il Liverpool non apparteneva a uno stato - nazione e non ha spinto ...

Dura risposta da parte di Jamie Carragher. L'ex calciatore ed ora commentatore ha detto la sua riguardo le recenti dichiarazioni di Pep Guardiola, l'allenatore del Manchester City. Il tecnico spagnolo ...

Nervosismo, sfoghi e beghe legali: Manchester City, è crisi

I risultati che stentano. Le accuse della Premier League per il FFP e gli sfoghi di Guardiola. E' finita l'epopea del Manchester City