Caro Gino Cecchettin | non candidarti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sarà lento e doloroso il ritorno alla vita di tutti i giorni per i cari di Giulia. A due giorni dal funerale della 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, il padreha annunciato di voler prendere una pausa dal lavoro. La conferma è arrivata dal diretto interessato con una lettera su Linkedin. “Ai miei clienti, fornitori, amici e colleghi. È con grande dolore che condivido con voi un momento di pausa dal mio lavoro, profondamente segnato dalla recente perdita di mia figlia Giulia”, le sue parole rivolgendosi ai colleghi. Ma non solo. “Permettetemi di testimoniare l’importanza di prenderci una pausa quando la vita ci mette alla prova in modi inimmaginabili. Sto anche riflettendo su un nuovo impegno civico che accompagnerà i miei viaggi”, ha aggiunto: “Desidero incanalare il dolore ...

