Carlotta Mantovan | Ballando con le Stelle è una rinascita | ma la morte di Fabrizio è un dolore insuperabile

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 dicembre 2023)rivela checon lesia stata unae l'ha aiutata a rimettersi in giocoè una delle protagoniste dicon le2023, nonostante sia stata eliminata nell'ultima puntata sabato scorso. La giornalista e conduttrice televisiva, durante un'intervista a Oggi, ha rivelato che tornare in televisione è stato per lei il primo segnale di, dopo la scomparsa diFrizzi, ed ora è pronta a rimettersi in gioco.con le2023: UnaNell'ultima puntata dicon le ...