Carlos Augusto | «Mai pensato di diventare calciatore! Tre aggettivi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023)ha parlato a 360° gradi al format New Brothers su Dazn. Il laterale brasiliano dell’Inter si è raccontato anche parlando della famiglia. INIZI ?parla delle sue origini: «Ho iniziato a 7 anni, ma era solo un divertimento. In famiglia nessuno gioca a calcio, è venuto me da solo. Non volevo fare il calciatore, volevo solo non essere scarso. Ma imparare e alla fine sono diventato calciatore. Bravi i miei genitori a non darmi pressione, mio papà mi disse che se dopo 18 anni non avevo qualcosa di concreto venivo a lavorare con lui. Se non facevo il calciatore, andavo a lavorare da commercialista con mio padre, che è uno stipendio fisso. Maidicalcio, maidi arrivare qua. C’era questo dubbio da bambino, ma ci sono ...