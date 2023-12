Carabinieri | commiato del luogotenente Carica Speciale Mario Veltro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl termine di una carriera durata 40 anni nelle file dell’Arma dei, ilC.S.addetto al Nucleo Informativo del Comando Provinciale deidi Benevento lascia il servizio attivo per transitare nella grande famiglia deiin congedo, silenziosi custodi dei valori secolari della Benemerita Istituzione., di origini sannite, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 1984. Dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze, promosso Vice Brigadiere, è stato destinato prima in Sicilia, in provincia di Messina e successivamente in quella di Catania. Dall’anno 1990 ha prestato servizio presso la Scuola Allievidi questo ...