(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il Comune died Rds 100% grandi successi hanno presentato il programma di ‘2024. You are here’: il grandedella Capitale al. Sul palco si esibiranno tre dei nomi più caldi del panorama musicale contemporaneo:e Francesca. I nomi degli artisti che animeranno la festa di fine anno nel cuore della Città Eterna sono stati svelati nel corso della conferenza stampa nella Sala Bandiere del Campidoglio dal sindaco diRoberto Gualtieri; dall’Assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato; da Massimiliano Montefusco General Manager di RDS e da Francescana D’Andrea e Filippo Ferraro, le due voci, speaker e conduttori ...

Bus e tram fino alle 21 mentre la metro fino alle 2.30 Il Comune died Rds 100% grandi successi hanno presentato il programma di '2024. You are here': il grandedella Capitale al Circo Massimo . Sul palco si esibiranno tre dei nomi più caldi del panorama musicale contemporaneo: Blanco, Lazza e Francesca Michielin.

I nomi degli artisti che animeranno la festa di fine anno nel cuore della Città Eterna sono stati svelati nel corso della conferenza stampa nella Sala Bandiere del Campidoglio dal sindaco di Roma ...

