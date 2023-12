Cantanti esclusi a Sanremo 2024 | fuori un trio bomba | ecco tutti i nomi

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 7 dicembre 2023): chi sono? Si avvicina inesorabilmente l’apertura della kermesse musicale. Dopo la lista ufficiale degli artisti che calcheranno il palcoscenico del Teatro Ariston, c’è grande attenzione anche per quanto riguarda la lunga lista di Big che non parteciperanno al Festival dopo essere stati scartati da Amadeus.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.