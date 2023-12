Campionato Under19 Gold | continua la marcia solitaria della Decò Juvecaserta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiladell’imbattuta formazionenel. Nell’ottavo turno del girone di andata il quintetto di coach Dell’Imperio si è imposto sul campo di Arzano per 87-34 ed ha consolidato il suo primato in classifica dove vanta quattro punti di vantaggio nei confronti delle più immediate inseguitrici, peraltro entrambe già superate nel confronto diretto. Questo il tabellino dei bianconeri: Donaddio 16, Merola 19, Iannotta, Ferraro 11, Vaccaro 2, Pagano 8, Mastroianni 4, Palmiero 4, Pani, Biccardi, Petrella 12, Tartaro 11. Latornerà in campo mercoledì 13 per affrontare al Pala Ilario di S. Nicola la Strada il quintetto del Caudium ...

Altre News in Rete:

Udinese, Ebosele candidato ad una maglia da titolare contro la Roma

... con Pafundi, galvanizzato dalla doppietta rifilata inallo Svezia, che sarà l'ultimo a ... rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi ine ...

Quinta vittoria consecutiva under 19 Pro Ragusa nel campionato juniorer RagusaOggi

Under 19 Eccellenza - Girone 5 - risultati, classifiche e tabellini campionato di basket Basketmarche.it

PRIMAVERA - Juventus battuta, la Lazio è ai quarti di finale di Coppa Italia

Grandi prestazioni in campionato, grandi prestazioni anche in Coppa Italia. La Lazio batte per 1-0 la Juventus a Vinovo, dove l'Under 19 biancoceleste non vinceva dal 2017. Una ...

Gli Under 19 a valanga sugli Angels

Prima settimana di dicembre e 10ª giornata che va in archivio per il campionato under 19, con la Carpegna Prosciutto che supera agilmente gli Angels Santarcangelo 81-59 e rimane in testa alla classifi ...