Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 | da oggi in vendita i biglietti Premium

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Manca sempre meno per l’inizio del più grande evento sportivo internazionale che si terrà in Italia il prossimo anno. Tra sei mesi esatti, il 7 giugno, inizieranno idi, a cinquanta anni dall’ultima edizione ospitata dalla Capitale nel 1974. Per sei giorni consecutivi, fino al 12 giugno, i migliori atleti del continente si sfideranno nella fantastica cornice dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico. Da stamattina è possibile acquistare un posto speciale allo stadio per seguire le gare: sono stati messi indella tribuna Monte Mario lato arrivi, per godersi da una posizione privilegiata i momenti cruciali delle sfide ...

Altre News in Rete:

Sorteggio turno elite EURO Under 19 2023/24 - Under 19

Contenuti top media Uefa Corpo articolo Il sorteggio del turno elite deiUEFA Under 19 ha definito sette gironi per i minitornei in sede unica che si giocheranno dal 18 al 26 marzo.

Il Bayer frena ma resta primo, il Girona segue il Real. La situazione dei top 5 campionati europei La Gazzetta dello Sport

Roma 2024: in vendita i biglietti Premium

7 dicembre 2023-7 giugno 2024: mancano soltanto sei mesi al grande evento degli Europei di Roma 2024 all’Olimpico. Da stamattina è possibile acquistare un posto speciale allo stadio per seguire le gar ...

Sorriso Manchester City: De Bruyne in lista per il Mondiale per club

Quattro partite di campionato senza vittorie possono già bastare per parlare ... non certo un gap impossibile come gli stessi futuri campioni d'Europa hanno già dimostrato nella passata stagione, con ...