Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 | da oggi in vendita i biglietti Premium

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Manca sempre meno per l'inizio del più grande evento sportivo internazionale che si terrà in Italia il prossimo anno. Tra sei mesi esatti, il 7 giugno, inizieranno idi, a cinquanta anni dall’ultima edizione ospitata dalla Capitale nel 1974. Per sei giorni consecutivi, fino al 12 giugno, i migliori atleti del continente si sfideranno nella fantastica cornice dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico. Da stamattina è possibile acquistare un posto speciale allo stadio per seguire le gare: sono stati messi indella tribuna Monte Mario lato arrivi, per godersi da una posizione privilegiata i momenti cruciali delle sfide ...