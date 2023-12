Camilla addobba l’albero a Clarence House | velluto verde e spilla di diamanti per l’evento natalizio

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il Natale riveste un’importanza particolare per la Royal Family britannica. La reginarecentemente ha aperto le porte diper il primo eventodella stagione, accogliendo bambini di associazioni benefiche e immergendosi nello spirito delle festività. Un Pomeriggio Festivo aI bambini delle associazioni Helen & Douglase Roald Dahl’s Marvellous Children’s Charity, enti di cuiè madrina, hanno trascorso un pomeriggio speciale aiutandola a decoraredi Natale.ha incluso un’esibizione dei Bugles of The Rifles e una visita sorpresa di Babbo Natale con le sue renne, accanto ai quali la regina ha posato per delle foto ufficiali . L’Eleganza ...