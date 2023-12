Calendario A1 volley femminile | orari partite 9-11 dicembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Weekend lungo per la serie A1 2023-2024 di. Si parte il sabato e si chiude il lunedì con l’undicesima giornata del girone d’andata della regular season. Primo impegno sabato alle 20.30 che vede andare in scena una fondamentale sfida salvezza: Busto Arsizio, penultima, aspetta la visita di Bergamo, terzultima; le piemontesi vengono da tre sconfitte consecutive, mentre le bergamasche hanno il morale alto dopo la vittoria contro Trento. Match di metà classifica quello insempre sabato 9, ma alle 21.00. Una lanciata Pinerolo è attesa dall’esame sul campo di Casalmaggiore, con le padrone di casa che vincendo farebbero il colpaccio portandosi potenzialmente a meno due in graduatoria dalle trentine. Poker dicon sfide assai interessanti la domenica alle 17.00. Una Conegliano che sa sempre e ...