Calenda fa una rivelazione scioccante su Meloni | Il motivo che tutti dovrebbero sapere

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sei mai stato curioso dicosa pensa Carlo, leader di Azione, sul salario minimo in Italia? La sua recente apparizione a Stasera Italia ha scatenato un fermento di opinioni e dibattiti. Ecco tutto quello che devie la sua opinione sul salario minimo in Italia In una recente intervista a Stasera Italia, Carloha espresso il suo punto di vista sul salario minimo in Italia. Secondo il politico, questa misura è essenziale per il benessere dell'Italia e non dovrebbe essere trascurata. La sua affermazione arriva dopo che la Camera ha dato il suo benestare alla delega al Governo che ha rifiutato l'idea delle opposizioni di fissare il salario minimo a 9 euro l'ora. Il voto alla Camera e le reazioni La delega è stata approvata con 153 voti favorevoli, 118 contrari e 3 ...