Calciomercato Milan – Romano | “Avanza la trattativa per Gabbia”

Altre News in Rete:

Atalanta - Milan: 'Dea' favorita in quota contro i rossoneri, Gasperini si affida agli ex De Ketelaere e Pasalic

... mentre gli orobici si affidano a due giocatori che il rossonero lo hanno vestito, come Charles De Ketelaere (attualmente ancora di proprietà del), proposto a 4,60, e Mario Pasalic, a 4,40.

Calciomercato Milan, retroscena su Romagnoli: parla l'agente Milan News 24

Mercato Milan, Moncada accelera per Guirassy: c’è una doppia strategia. Ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, Guirassy dello Stoccarda è il primo nome del calciomercato Milan per il prossimo gennaio. Moncada è infatti volato in Germania per visionare l’attaccante da 16 ...

Scatto improvviso per Samardzic: lo prendono a gennaio | Affare (quasi) fatto

Samardzic può lasciare l’Udinese a gennaio. Scatto improvviso per il centrocampista tedesco naturalizzato serbo, classe 2002 ...