Calciomercato – Milan convinto da Guirassy | attesi nuovi contatti a breve

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ilsarebbe sempre piùdi puntare su Serhoucome rinforzo in attacco in vista delle prossime sessioni di

Altre News in Rete:

Milan su Guirassy, l'ex ala da 18 gol in 13 partite: l'Inter, il ruolo alla Giroud e l'incognita Coppa d'Africa

IL, LA CLAUSOLA E IL RUOLO ALLA GIROUD - Seguito in passato anche dall'Inter, l'ex ala diventata bomber è il primo obiettivo delper gennaio. La clausola da 17 milioni e il contratto in ...

Calciomercato Milan, retroscena su Romagnoli: parla l'agente Milan News 24

Calciomercato Milan, conferme su Guirassy ma un aspetto frena il calciatore: cosa succede

"Inter e Juve su Zielinski". Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina, soffermandosi sul duello fra Inter e Juventus per Piotr Zielinski. Il centrocampista non ha ancora rinnovato con il ...

La nuova puntata del nostro podcast sul calcio inglese. Si parla anche degli esoneri in Premier League, della FA Cup e del Notts County

Newcastle-Milan ai raggi x. Mercoledì prossimo al St James’ Park ... Nella nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calcio inglese, con l’aiuto anche del collega Marco Pasotto, cerchiamo di ...