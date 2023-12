Altre News in Rete:

Calcio: Thuram, 'l'Inter per me era la migliore scelta'

Sapevo che arrivavo in una grande squadra, con gli attaccanti più forti al mondo, è stata una motivazione in più", ha proseguito. Il francese poi non svela il suo obiettivo per il 2024: "...

Calcio: Thuram, 'l'Inter per me era la migliore scelta' Agenzia ANSA

Serie A - Marcus Thuram: "Non siamo solo noi e la Juve per lo Scudetto. Sono andato all'Inter perché..." Eurosport IT

Calcio: Thuram, 'l'Inter per me era la migliore scelta'

"È un bel momento, è una nuova esperienza, di scoperta di una nuova squadra, di un nuovo campionato e di una nuova città. (ANSA) ...

Juventus, possibile sfida di mercato con Inter e Milan per Muller: è in scadenza a giugno

Cristiano Giuntoli continua a scandagliare il mercato alla ricerca di quei profili utili a rinforzare la Juventus con particolare riguardo ai parametro zero: in quest'ottica va letto l'interesse per ...