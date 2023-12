Calcio | Serie B Balata Riforma campionati non può più aspettare

Altre News in Rete:

Mancini: 'Mourinho è il migliore, voglio un altro trofeo con la Roma'

ROMA - Mentre la Roma si prepara ad ospitare la Fiorentina in uno scontro diretto per la zona Champions League , per José Mourinho arriva una vera e proprio dichiarazione d'amore calcistico da parte ...

Calcio: Lega Serie A. De Siervo 'Ci opponiamo a abolizione geo-blocking' Tiscali

Calcio: Serie A, bookie vedono l’Atalanta leggermente favorita sul Milan La Sicilia

Serie A, De Siervo: "Ci opponiamo all'abolizione del Geo-blocking"

La Serie A, come specificato da De Siervo, insieme alle altre leghe di calcio europee si opporrà alla richiesta di eliminazione dell'esclusività territoriale sui contenuti audiovisivi, abolendo così i ...

Calcio a 7 Aics: Avanti tutta, Arci Pitelli e Sorbolo tre punti pesanti

Terza vittoria consecutiva per Sorbolo che sale così al secondo posto in classifica. È però San Marco la vera sorpresa di questo inizio di campionato in Serie C: dieci reti rifilate a Real Bozi e ...