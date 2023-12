Calcio | Psg Due giornate di squalifica per Donnarumma

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il portiere salterà le gare con Nantes e Lille PARIGI (FRANCIA) - Oltre a costargli il rosso, l'uscita spericolata e a gamba tesa su Casimir in occasione della gara contro il Le Havre costringerà ...

Il portiere del, infatti, è stato squalificato per due giornate. In mezzo, però, la possibilità di difendere i pali in occasione della decisiva sfida di Champions League di mercoledì a Dortmund ...

