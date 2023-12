(Di giovedì 7 dicembre 2023) "L'arbitraggio di? E' tornato unnuovo,stato un anno e mezzo fermo anche per ripulirmi del passato. Se in sala stampa mi farete domande sugli arbitri non risponderò". L'allenatore ...

Altre News in Rete:

Calcio: Mazzarri 'ora sono un altro, non rispondo su Massa'

"Ilvecchio - spiega - quello di tanti anni fa è andato in pensione. Non voglio fare più considerazioni sugli arbitri. Gli arbitri sbagliano come gli allenatori, come i giocatori. Proprio ...

Calcio: Mazzarri 'ora sono un altro, non rispondo su Massa' Tiscali

milan, leao resta in dubbio per l'atalanta

Per Rafael Leao prima parte di allenamento in gruppo (corsa ed esercizi ma niente partitella) poi ancora personalizzato. L'attaccante del Milan ...

Serie C, potenza: esonerato anche Lerda

Esonerato anche Franco Lerda (che lo scorso 19 novembre aveva preso il posto di Alberto Colombo), sulla panchina del Potenza calcio (serie C, girone C) ...