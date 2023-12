Altre News in Rete:

Calcio: Hakimi, Osimheh e Salah candidati a miglior giocatore Africa

Il vincitore sarà annunciato l'11 dicembre a Marrakech ROMA - Uno fra il marocchino del Psg Achraf, l'egiziano del Liverpool Mohamed Salah e il nigeriano del Napoli Victor Osimhen succederà a Sadio Manè come "Giocatore africano dell'anno". La Caf, la Confederazione africana, ha annunciato ...

Calcio: Hakimi, Osimheh e Salah candidati a miglior giocatore Africa Tiscali

Hakimi, dopo il divorzio la ex moglie vuole i suoi soldi. Ma lui risulta nullatenente: ecco come ha fatto ilmattino.it

UFFICIALE - Pallone d'Oro africano, ecco i tre finalisti: c'è anche Osimhen!

Il nigeriano è stato grande protagonista dello scudetto vinto dal Napoli e nella classifica del Pallone d'Oro si è piazzato all'ottavo posto.

Ecco tutte le nazionali favorite per la vittoria del trofeo continentale

Quote Coppa Africa: ecco le principali favorite e le possibili outsider per la vittoria. Si gioca in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024 ...