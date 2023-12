Altre News in Rete:

Calcio: buone notizie Milan, per Leao parte seduta in gruppo

sensazioni dunque in vista della partita di Bergamo e soprattutto in vista della sfida contro il Newcastle decisiva per la qualificazione in Champions League. . 7 dicembre 2023

Calcio: buone notizie Milan, per Leao parte seduta in gruppo Agenzia ANSA

Vertice azioni per il clima Cop28, domani è il giorno del calcio La Gazzetta di Mantova

Calcio: buone notizie Milan, per Leao parte seduta in gruppo

Rafael Leao ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo. Buone notizie da Milanello per il Milan a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta a Bergamo. L'attaccante portoghese, che dalla visita di ...

Calcio: Allegri, nella Juve "tutti a disposizione tranne Weah"

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - "La squadra sta bene, siamo in buone condizioni fisiche e mentali: l'unico indisponibile è Weah": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della ...