Altre News in Rete:

LIVE Juve - Napoli, Allegri: conferenza stampa in diretta

in conferenza stampa: la diretta Sta per iniziare la conferenza stampa prepartita di Juve - Napoli con Massimilianoche presenterà il big match dell'Allianz valido per il 15° turno di ...

Calcio: Allegri, 'l'obiettivo è fare più punti del girone d'andata dello scorso anno' Civonline

Juventus, la conferenza di Allegri verso il Napoli LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Pellegrini freme per riprendersi la Roma: il capitano punta la Fiorentina

Non sono state settimane facili per lui, anche a livello personale dopo le insinuazioni sulla vita privata che gli hanno suggerito una denuncia, ma adesso il peggio è decisamente passato: le foto ...

Grandi Letture: vai alla sezione

La rete del francese è stata già la quinta in queste prime 14 partite sugli sviluppi di calcio d’angolo: nessuno in Serie A, raccontano le rilevazioni Opta, ha fatto come la Juve. Che ha segnato così ...