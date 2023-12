Calcio | Allegri | ' 5 partite per fare meglio dell' anno scorso'

(Di giovedì 7 dicembre 2023) "Diamoci un primo obiettivo per queste prossime: vogliamodei 38 punti'andata": il tecnicoa Juventus, Massimiliano, fissa i paletti per i ...

La conferenza stampa dichiarisce subito la posizione su : "Per quanto riguarda Pogba non posso rispondere perchè ci sono altri giudizi che vanno fatti finchè la questione non è ...

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - "La squadra sta bene, siamo in buone condizioni fisiche e mentali: l'unico indisponibile è Weah": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della ...

Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. "Lo scorso anno il girone d'andata fu molto buono nelle difficoltà -rivendica il ...