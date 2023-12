Caivano | colpi d’arma da fuoco contro un bar nella notte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i carabinieri della sezione operativa di Casoria sono intervenuti in via Rossini per l’esplosione dida. I titolari di un bar avrebbero trovato sulla saracinesca e sulle vetrate alcuni fori compatibili con proiettili. I militari, col supporto del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno rinvenuto 6 bossoli. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.