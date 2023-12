Cagliari | Jankto sul coming out | “Volevo solo dare un messaggio | ora si va avanti”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il centrocampista delJakubha parlato ai microfoni di ESPN del suoout: “La gente vuole che io sia il capitano di una certa comunità. Io dico sempre: guardate, io rispetto tutti, tutta la comunità, tutte le persone. Ma io voglioconcentrarmi su me stesso, sulla mia squadra, sul, forse anche sulla Nazionale. Non posso decidere per gli altri. Se vogliono parlare, bene, parlino.una tutti. Penso che sia andata molto, molto bene. È finita lì.une, sì, ora andiamo”. Poi: “Di cosa parliamo nello spogliatoio? Di calcio. C’è differenza tra lo spogliatoio e il ...

