Cafù | debiti su debiti | l’ex Milan sfrattato | super villa all’asta

(Di giovedì 7 dicembre 2023)deve risolvere un bel po’ di problemi, ilo stanno travolgendo.terzino brasiliano, un passato in Italia nella Roma e nel(con il quale ha vinto uno scudetto e una Champions League) ha perso la suadi San Paolo, messaper circa 4,7 milioni di euro (un po’ più della metà del suo valore reale). A dare la notizia è stato il portale Uol. Situata ad Alphaville, ricco quartiere diviso tra i comuni di Barueri e la periferia di Santana de Parnaiba, l’abitazione è stata venduta una società con sede ad Avenida Paulista, a San Paolo. Dispone di sei suite, una piscina, un campo da calcio, una sala cinema, sala giochi e sauna, su un terreno di 2.581 metri quadrati. Cafu avrà 45 giorni lavorativi per lasciare la proprietà ...

