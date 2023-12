Cafu | debiti su debiti | l’ex Milan sfrattato | super villa all’asta

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 7 dicembre 2023)deve risolvere un bel po’ di problemi, ilo stanno travolgendo.terzino brasiliano, un passato in Italia nella Roma e nel(con il quale ha vinto uno scudetto, una Champions League, un Mondiale per Club…) sta per perdere la sualussuosa di San Paolo, in Brasile, messaper circa 4,7 milioni di euro (un po’ più della metà del valore reale). A dare la notizia è stato il portale Uol. Situata ad Alphaville, ricco quartiere diviso tra i comuni di Barueri e la periferia di Santana de Parnaiba, l’abitazione sta per essere venduta da una società con sede ad Avenida Paulista, a San Paolo. Dispone di sei suite, una piscina, un campo da calcio, una sala cinema, sala giochi e sauna, su un terreno di 2.581 metri quadrati. ...