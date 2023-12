Cade mentre si trova in bicicletta | 67enne pontino in gravi condizioni

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ad un uomo di 67 anni, vittima di un incidente ierisiva nella zona di Mezzomonte, a San Felice Circeo. Una dinamica sulla quale sono al lavoro i carabinieri della Stazione di Sabaudia, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118. L'uomo, residente a Terracina, è caduto battendo violentemente il capo e riportando una profonda ferita lacero contusa parieto-occipitale, oltre ad un trauma cranico. Una situazione decisamente grave tanto che i sanitari del 118 hanno immediatamente allertato l'elisoccorso per il trasporto d'urgenza presso l'ospedale San Camillo di Roma. La persona non avrebbe perso coscienza, ma affermava di non ricordare le circostanze della caduta. proprio per questo motivo, sospettando una commozione celebrale, è stato attivato