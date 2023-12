Bryan Danielson sta multando wrestlers e dirigenti della AEW che parlano male della federazione sui social

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La scorsa settimana, la notizia cheha preso parte del comitato disciplinare che ha deciso il licenziamento di CM Punk dalla AEW ha scosso i fans di tutto il mondo. Sembrerebbe che, dopo questo episodio, il lottatore di Washington stia accumulando sempre più responsabilità all’interno dell’azienda di Tony Khan. Secondo il noto giornalista Sean Ross Sapp,avrebbe ora il compito di multare i lottatori che non si comportano correttamente suimedia. Questo includerebbe, tra le altre cose, tweet e commenti negativi sull’azienda, come è accaduto in casi recenti. Queste sono state le parole di Sapp nel podcast “The Hump” di Fightful: “Penso che smetteranno di lamentarsi perchéora li multerà in base al loro comportamento sui ...