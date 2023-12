Bruxelles | sparatoria in centro | tre feriti nella via dello shopping | zona blindata

Altre News in Rete:

Belgio, quattro feriti in sparatoria nel centro di Bruxelles: uno rischia la vita

Quattro persone sono rimaste ferite nella serata di oggi, 6 dicembre, in unanel centro di. Uno dei feriti è in pericolo di vita. Lo riferisce la polizia della capitale belga, aggiungendo che gli autori del reato sono ancora in fuga. Secondo le prime ...

Napoli, allarme bomba su nave per Cagliari: passeggeri evacuati

(Adnkronos) – Allarme bomba su una nave della Grimaldi Lines che avrebbe dovuto salpare oggi, 6 dicembre, alle ore 19 dal porto di Napoli per Cagliari. L’imbarcazione è tuttora bloccata in porto. La ...

Quando i debiti passano agli eredi: chi paga i debiti di un genitore defunto Cosa sapere e come proteggersi

I debiti dei genitori passano agli eredi Quando gli eredi non devono pagare nulla La trasmissibilità dei debiti agli eredi è una questione molto delicata; ad affrontarla sono il coniuge superstite o ...