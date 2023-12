Braida | 'Pioli è l'uomo giusto per il Milan | può diventare come Sacchi e Ancelotti'

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dimenticare la pesantissima sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League e vincere, dopo la partita col Frosinone in campionato,...

Altre News in Rete:

Milan, senti Braida: 'Non ci sono giocatori di livello nella squadra di Pioli'

Commenta per primo Ariedo, ex storico dirigente del Milan in coppia con Adriano Galliani, è stato intervistato dalla rivista online Numero Diez per parlare della squadra rossonera: 'Società come il Milan, l'Inter o la ...

Braida: “Serve continuità, giusto confermare Pioli. E sui dirigenti…” Il Milanista

Braida: “Giusto confermare Pioli al Milan! Con il Borussia va considerato il punto chiave” Radio Rossonera

Krunic scivola indietro nelle gerarchie, possibile un addio a gennaio

Il centrocampista bosniaco non è più ritenuto un elemento fondamentale della rosa rossonera e potrebbe essere ceduto anche subito. Acquistato dall’Empoli nell’estate del 2019 Rade Krunic è stato sempr ...

“Miglioro, ma nemmeno oggi posso leggere”: come sta Papa Francesco

I fedeli a San Pietro hanno potuto vedere Papa Francesco solo in collegamento video da Santa Marta, mentre la catechesi è stata eletta da monsignor Filippo Braida. Come sta Papa Francesco. Cede la ...