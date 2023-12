Braglia sicuro | «Lautaro Martinez rinnova con Inter? Riconoscenza!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023)sembra pronto a legarsi ancora a lungo all’(vedi articolo). L’ex portiereparla del possibile rinnovo dell’attaccante RINNOVO – Queste le considerazioni dia TMW Radio: «Rinnovocon l’? Ragioni con la sua testa, più che con quella dei procuratori. La riconoscenza credo faccia sempre parte di questo mondo. Per me l’ripaga un campione con un contratto del genere ma anchesi conferma in un club dove è cresciuto e che può permettergli di ottenere grandi traguardi»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...