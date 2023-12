Boschetto di Rogoredo | Meloni | “Da bosco della droga a bosco della musica Per la Lombardia 1 miliardo e 800 milioni”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “Oggi abbiamo firmato con la Regioneun progetto di riqualificazione da 1e 800di euro, sulla base dei fondi europei di coesione”. Così ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia, in un punto stampa organizzato al padiglione 6 di Fieramilano a Rho, subito dopo la firma dell’accordo di coesione tra governo e Regionecon il presidente Attilio Fontana. “Ci concentriamo su mobilità, riqualificazione urbana e delle università – ha continuato la premier – e in tutto questo c’è il progetto di creare un ‘’, visto che noi abbiamo conosciutocome ‘’. Il capo ...

