Borse | l' Europa tira il fiato dopo il rally Attesa per i dati sul lavoro Usa

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Gli investitori sperano di avere conferme sulla fine del ciclo monetario restrittivo della Fed. In ribasso anche i listini asiatici,sulle importazioni cinesi

Altre News in Rete:

La Borsa di Milano apre sotto la parità in linea con il resto d'Europa

La Borsa di Milano apre in ribasso, in scia con le altreeuropee. La giornata è dominata dall'attesa dei dati sul lavoro Usa, che faranno intuire le possibili decisioni della Fed sui tassi d'interesse. Delude le attese anche la produzione industriale ...

Borsa: l'Europa apre in fiacca tra i nodi tassi e crescita - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Borse oggi in diretta | Ftse Mib poco mosso, sostenuto da Enel e Generali. Spread stabile a 174 in attesa dell’Eurogruppo Milano Finanza

Europa, debole apertura con nodi su tassi e crescita

Le borse europee aprono in ribasso, seguendo la chiusura negativa di Wall Street e dei listini asiatici. Gli investitori guardano alle mosse delle banche centrali e temono un rallentamento della cresc ...

Come andrà la Borsa oggi L’economia si sta raffreddando (VIDEO)

MILANO – Come andrà la Borsa oggi L’economia si sta raffreddando. Per la giornata odierna ci aspettiamo una sessione con tendenza laterale. Cosa si intende per: Lateralità: quando il mercato si muove ...