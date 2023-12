Bonus edilizi e rdc | a Napoli furbetti da record | scoperta una truffa 607 milioni di euro

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Avevano fatto il bingo della: reddito di cittadinanza e super, senza averne diritto. Una clamorosasui(ma anche sul rdc) è statadalla Guardia di finanza di, che ha sequestrato crediti per oltre 607divantati da 105 soggetti tra persone fisiche e giuridiche. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale diNord, su richiesta della Procura. L’indagine della Guardia di Finanza diComplessivamente, risultano indagate 98 persone che dovranno rispondere diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In particolare, l’attività, svolta dalle Fiamme gialle del ...