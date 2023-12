Bologna | occhi in Mls | interesse per McGuire

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ilha messo glisul futuro e avrebbe mostratoper l’attaccante DuncanIlha messo glisul futuro e avrebbe mostratoper l’attaccante Duncan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoblù con Saputo sarebbero interessati al classe 2001 dell’Orlando City formazione della Mls. Il giocatore ha il contratto in scadenza a dicembre e il club sta cercando di trovare l’accordo per il rinnovo oltre ad avere un’opzione di 2 anni.

