Bologna | arrivano i container rossi per la Garisenda Il sindaco | «Non meno di 20 milioni e 10 anni di lavori come a Pisa»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Entra nel vivo il piano di messa in sicurezza della Torre, che diè il simbolo insieme alla sorella Asinelli, e che nelle ultime settimane ha destato forti preoccupazioni per le sue condizioni. L’obiettivo di tutti è evitare il crollo della torre medievale con un’opera di restauro profondo, che richiederà tempo e denaro. E nel frattempo, tutta l’area attorno al monumento andrà messa in sicurezza, per ridurre al minimo le conseguenze nel caso in cui si realizzasse l’esito peggiore. «Credo che non spenderemodi 20di euro, forse anche di più», ha spiegato ilMatteo Lepore in un incontro in Comune, «quelli che faremo non saranno interventi di piccolo cabotaggio». Poi un passaggio sui tempi del restauro, ancora incerti considerato che bisogna ancora stabilire la ...