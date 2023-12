Bocciato il salario minimo | la Lega rilancia con le gabbie salariali

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La Camera ha approvato un ordine del giorno presentato dallache prevede retribuzioni diversificate per i dipendenti pubblici a seconda del costo della vita di ciascuna regione. L'odg leghista è approdato alla Camera insieme alla legge deche blocca definitivamente la proposta sulvoluto dalle opposizioni. Il provvedimento, firmato dal deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto, porterà all'elaborazione di un sistema per garantire retribuzioni eque affidandosi alla contrattazione collettiva. Durante l'accesa discussione in Aula, l'atto di indirizzo sulleè stato varato, quasi in sordina dopo le diatribe sul, con il parere favorevole dell'esecutivo rappresentato dal sottosegretario al Lavoro ...