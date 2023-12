Bitcoin | +75% in 3 mesi e tracollo di chi ha scommesso contro

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’ascesa vertiginosa del valore dinelle ultime settimane ha segnato una svolta nell’andamento del mercato delle criptovalute, influenzando non solo gli investitori e le aziende del settore, ma anche il panorama finanziario globale. Il fenomenoNelle ultime settimane,ha registrato un aumento del 75% nel suo valore, passando da $ 25,152 a $ 43,924. Questo incremento non solo ha rafforzato la fiducia degli investitori income asset, ma si è riverberato su tutta l’economia digitale, influenzando le azioni di società legate alle criptovalute come Coinbase e MicroStrategy. Le perdite degli short sellers Gli short sellers, che avevano puntato sul calo del valore dele delle azioni correlate, hanno subito perdite devastanti. Secondo i dati degli analisti di settore, in ...