Biscotti salati al formaggio | perfetti come aperitivo a Natale

Leggi su donnaup

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Questinialsono l’perfetto a. Quando parenti e amici si susseguono in un tourbillon di festosi ritrovi, questi bocconcini sono pronti a soddisfare i loro languorini e a far salire l’acquolina. Morbidissimi, saporiti, sono magnifici da soli o accompagnati da qualche salsina fatta in casa, per deliziare il palato e scambiarsi i doni più desiderati: l’affetto di chi amiamo e con cui finalmente ci ritroviamo seduti intorno ad una tavola imbandita. Questo è il periodo più sentimentale dell’anno, fatto di abbracci, baci, risate e chiacchiere, celebriamolo al meglio offrendo ai nostri ospiti deliziose chicche casalinghe, sane e genuinequestini, a base di carote… un pieno di salute! Scegliete il ...